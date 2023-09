ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Krispoiss: jälgijad vaatasid isegi seda, kuidas ma viieteisttunnises otseülekandes magama jäin

Kõige populaarsemas TikToki live'is, mis kestis kaheksa tundi, annetasid fännid Krispoisile üle 300 euro. „Kätte sain sellest 100, TikTok võtab väga palju vahelt. Eks see on röövimine, aga on nagu on, ma ei pahanda. Selles live'is mängisin mängu, mis ajab mind peast hulluks – „Only Up!“. Seal pead järjest üles ronima, aga kukkudes oled taas teekonna alguses. Ma magasin ka seal live'is, fännid vaatasid seda öö läbi.“