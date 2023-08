PIDU ROOSIAIAS: presidendi kantselei annab aru, miks tuli kohvi eest rasket raha maksta ja kuhu jäi nõude taaskasutus

Iseseisvuse taastamise päeva puhul korraldatav presidendi roosiaia vastuvõtt erineb 24. veebruari iseseisvuspäeva vastuvõtust selle poolest, et toimub vabas õhus. Palju rohkem on õhku ja ruumi ning kuna daamid ei pea muretsema kortsuvate kleitide ja meigi või soengu püsivuse pärast, on meeleolu palju vabam.