HÜVA NÕU | Kuhumaani saab elu nautida?

Transformatsiooni coach ja hobulausuja Ida Adele Raneli Ruul avastas aastal, kuidas on võimalik mõtetega luua enda uus elu. Nii muutuski tema elu täielikult – ta sai aru, et endaga on vaja veel sügavamalt tegeleda ja sukeldus enesearengumaailma, käies üle maailma erinevate õpetajate käe all õppimas. Naine kinnitab, et eneseareng ei jõua kunagi täiesti lõpuni, alati on võimalus edasi areneda. Samuti hoiatab ta, et kui pühendud vaid positiivsusele, kipud uut elu looma vanade mustrite järgi. Kuidas siis asja balansis hoida? Kuhumaani on võimalik elu nautida?