ÕL VIDEO | Jaak Madisoni ja Merit Männiste kolmeaastane poeg presidendi vastuvõtul: tädid on siin ilusad!

Jaak Madison saabus Kadriorgu koos elukaaslase Merit Männiste ja poja Jakobiga, kes on presidendi vastuvõtul juba teist aastat. „Eelmisel aastal olime kahekesi ja ta pidas juba kahe ja poolesena väga hästi vastu, nüüd on ta kolme ja poolene,“ jutustas Madison, kelle hurmurist poeg Jakob võttis ka intervjuus sõna ning rääkis, et tädid on vastuvõtul väga ilusad!