ÕL VIDEO | Esimest korda roosiaia peol! Rahandusministri elukaaslane Kertu: imetlen Marti iga päev. Minu meelest saab ta oma tööga imeliselt hakkama!

Rahandusminister Mart Võrklaev väisas pühapäeva õhtul toimunud roosiaia vastuvõttu ühes elukaaslase Kertu Laadoga. Ehkki rahandusministri amet on pingetest paks, siis tööga seonduvaid muremõtteid mees elukaaslase sõnul koju kaasa ei too. Kertu kiidab oma kallimat: „Minu meelest saab ta imeliselt hakkama ja ma imetlen teda iga päev. Ta tuleb pärast rasket tööpäeva koju ja tal on ikka hea tuju ja rõõmus meel.“