Ringrajasportlane Martin Rump „Gran Turismo“ peategelasest Jann Mardenboroughist: võtsin teda samamoodi kui teisi kõvasid konkurente

Martin Rump on Eesti aasta ringrajasportlane 2022. Ta on võidusõiduga tegelenud seitsmeaastasest saati ehk üle kahe aastakümne. Pärast mitmeid rahvuslikke tiitlivõite on ta rahvusvaheliselt võistelnud nii Euroopas, Aasias kui ka Austraalias. Aastal 2014 oli ta Jann Mardenborough' tiimikaaslane TRSi vormelisarjas, ta on näinud Janni elust valminud filmi „Gran Turismo“ ning mänginud ka samanimelist videomängu, seega ta on ideaalne inimene, kelle käest selle teema kohta veidi rohkem uurida.