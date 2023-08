ÕL VIDEO JA FOTOD | UUTE PARTNERITEGA SAMAL PEOL! Võigemastid tulid roosiaiapeole kaunite kallimatega. Evelin popsis peikaga sigarit

Evelin Võigemasti kaaslane taasiseseisvumispäeval on Jonas Kaarnamets. Sotsiaalmeediast saab teada, et ta õppis Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis. Jonas on kitarrist ja laulukirjutaja, kes on teinud koostööd nii Erki Pärnojaga, NOËPi kui ka Sander Mölderiga. Ta on tuntud ka indie-bändi Frankie Animal asutajaliikmena. 2020. aasta märtsis anti tema soolodebüüdiks välja lühialbum „buda.01“, mis valmis Budapestist inspireeritud helipäevikuna.