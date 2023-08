GALERII JA REPORTAAŽ | Crocsidega vihmas tantsivad pereisad, ebamaine džungel ja avastamata rokianded – Köiguste festival pani Saaremaa võnkuma

Sel nädalalõpul Saaremaal Kõiguste sadamas lahti rulluval festivalil jääb silma igat masti inimesi. Kohale on tulnud nii ümberkaudsed noored kui ka need, kes on läinud mandrile paremat elu otsima, kuid kelle süda kuulub alati kodusaarele. Siin on nii lastega peresid, noortekampu, kohalikke külaelanikke kui ka siia männipuude vahele ära eksinud suurlinnainimesi, kes on põgenenud kiire elutempo eest maale veel viimaseid suveõhtuid nautima.