KOOSTÖÖ SOOME RAHVUSRINGHÄÄLINGUGA! Noor stsenarist Vivian Säde: filmitegija argipäev on ülimalt ebaglamuurne

„Meil on mingisugune idee filmitegijatest. Idee inimestest, kes kohvikutes stsenaariumitega töötavad. Aga teades, mis on filmitegija argipäev, siis aeg, mil saan reaalselt tegeleda loomingulise osaga, tundub mulle kui privileeg. Filmitegija argipäev on ülimalt ebaglamuurne,“ räägib noor filmitegija Vivian Säde (25). Augustikuu viimasel nädalavahetusel said alguse tema veebisarja „Kalamaja Blues“ võtted, mis valmib koostöös Soome rahvusringhäälinguga YLE.