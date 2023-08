25. augustist kuni 10. septembrini toimub Tallinnas 17. JAFF festival, mis keskendub Aasia filmile ja Jaapani animatsioonile.

Festivali avab Takehiko Inue animafilm „The First Slam Dunk“ esilinastus, mis põhineb ülipopulaarsel korvpalluritest rääkival mangaseerial. Film on kogunud ülemaailmselt kassatulu juba üle veerand miljardi dollari.

Festivali lõpetab Masayuki Yoshihara film „Komada: viskiperekond“, mis sai hiljuti auhinna Annecy rahvusvahelisel filmifestivalil. Film jutustab loo sellest, kuidas tüdruk, kes pärib raskustes oleva viskiettevõtte, taaselustab perekonna traditsioone. Meil on ainulaadne võimalus olla esimeste hulgas, kes seda filmi näevad - see jõuab Jaapanis kinolevisse alles novembris.

Publikut ootavad sellised kassahitid nagu „Suzume“, „Sword Art Online“ filmid, „One Piece Film: Red“, aga ka Ghibli studio aegumatu klassika „Minu naaber Totoro“ ja „Printsess Mononoke“, millele on sirgunud uus publik. Hayao Miyazaki filmid kuuluvad keskkonnakino eriprogrammi, mis on seotud aktsiooniga „Tallinn – Euroopa roheline pealinn“.

Nii nagu meie linn, järgib ka festival tallinlaste keskkonnahuve. Korraldajate plaani kohaselt asendatakse tavapärane punane vaip festivali avamisel... rohelisega. See traditsioon sai alguse kümme aastat tagasi Tokyo filmifestivalil. Meie vaip saab olema eriline - selle on valmistanud Kesk-Aasiast pärit käsitöömeistrid ökoloogiliselt puhtast orgaanilisest materjalist.

Korraldajad on otsustanud minimeerida trükitud toodete arvu - festivali kataloogid on saadaval digitaalsel kujul, samuti QR-koodide abil spetsiaalsest paberist valmistatud flaieritel, mille sisse on lisatud lilleseemneid, mida saab hiljem maha külvata ja kasvatada.