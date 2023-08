ÕL TV | „TÄHED RÄÄGIVAD“ | Astroloog Abhirama: 2025. aasta suvel leiab aset nii suur ühiskondlik muudatus, mida inimkond ei mäleta

2025. aasta suvel on olukord, kus kõik aeglaselt liikuvad planeedid vahetavad märki – Pluuto on Veevalaja esimestes kraadides, Neptuun ja Saturn liiguvad koos Jäära ning Uraan Kaksikutesse.

„Astroloogia põhineb lihtsal loogikal, võib-olla skeptikute jaoks isegi liiga lihtsal: kui planeet on märgi lõpus, siis see tähendab millegi lõppemist. Ja kui planeet on märgi alguses, siis see tähendab millegi algust. Võib tunduda küll lapsik, aga nii see on,“ räägib astroloog Abhirama. „See, et nii palju planeete ühel ajal liiguvad ühe märgi lõpust järgmise märgi algusesse, tähendab, et väga suur lõpp on tulemas. Väga suur algus ka. Aga mis see täpselt on? Kes teab…“