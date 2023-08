Inga Kaare: pärast 40. eluaastat tuleb hakata endaga kahjuks või õnneks rohkem tegelema

„Pärast 40. eluaastat tuleb hakata endaga kahjuks või õnneks rohkem tegelema. Gravitatsioon on võimas tegelinski, hiilib salaja ja pisitasa. Need igasugused kiired kalorivaesed dieedid langetavad küll selles vanuses mingiks ajaks kaalunumbrit, ent korstnasse lendab ka lihas ja tulemus ei ole ilus,“ õpetab ta, et lihastreening on suur abimees.

Inga Kaare osales tänavu ka Missis Estonia võistlusel, kust skooris MRS. GLOBE ESTONIA 2023 tiitli. Inga on kahe tütre ema, kellest noorem – Miia – on 18aastane ja vanem – Tiia – on 25aastane. Tiia Kaare on kulturismis ja fitnessis jõudnud muljetavaldavate tulemuseni nii Eestis kui välismaal. Tiia suunas spordirajale just ema. „Mu lapsed on mu parimad sõbrad,“ on Inga öelnud. Inga tegeleb body building'uga juba viimased 3 aastat. Lisaks tegeleb ta kunstiga – maalib ja õmbleb riideid. Ka on Inga vintage modell ning vintage moe- ja aksessuaaride kollektsionäär.