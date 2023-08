NOOR KUNSTNIK ELAB OMA TÖÖGA HÄSTI! Mia Melanie Saar: sõbrale löödi poodi minnes nuga selga, hiljem tegin sellest rünnakust maali

Otepää metsade vahel peidab end sel kevadel kunstikooli lõpetanud Mia Melanie Saar (22). Noorest east sõltumata on Mia tegemisi kunstnikuna saatnud edu – maalimisest on tema jaoks saanud täiskohaga töö. „Küsiksin, et need, kes ära ei ela, mida nemad siis teevad? Need kunstnikud, keda mina tean, ja kes reaalselt teevad tööd, elavad kõik ära!“