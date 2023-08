Põhja-Koreas keelati naistel lühikeste pükste kandmine

Maailma ühes kõige autoritaarsemas riigis on kehtestatud äärmuslik keeld, mis tundub olevat seni üks jaburamaid, arvestades, et kuumalaine tõttu on õhutemperatuur tõusnud üle 30 soojakraadi ning keeld kehtib üksnes naistele. Riigipea Kim Jong-Uni sõnul edendab lühikeste pükste kandmine aga kapitalistlikku moodi.