PALJU ÕNNE! Näitleja Liina Vahtrik sõudis abieluranda: armastus on tohutu!

Liina räägib Kroonikale, et veebruaris peeti pulmad väikeses pereringis, pulmareisiks valiti imeline Itaalia. „Armastus on tohutu,“ ütleb Liina, kuid muud üksikasjad oma uue elu kohta jätab vaid endale.

Värskelt sõlmitud liit on Vahtriku jaoks teine abielu: ta on olnud abielus Andre Vahtrikuga. Elu on ta jaganud ka Jan Uuspõllu ja kunsti- ja teatrikriitiku Anders Härmiga. Liina Vahtrikul on kaks last: tütar Reti Maria Vahtrik ja poeg Johannes Härm.