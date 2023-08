ÜLEVAADE | Reetmine ja andestamine käsikäes! Kuulsad paarid, kes truudusemurdmisest hoolimata suhtele uue võimaluse andnud

Eesti tuntud nägude seas leidub mitmeid leplikke naisi, kes kaaslase juhusliku kõrvalhüppe, pikaaegsema abieluvälise suhte või võõrastega aetud maia seksijutu on andestada suutnud. Mõned neist paaridest on veel jätkuvalt koos, ent leidub neidki, kelle suhe on tormituulte käes ajapikku raugenud. Kes on need vaprad paarid?