Mitme allika sõnul on abielulahutuse põhjuseks Britney truudusetus. TMZ allikate väitel tekkis paaril nädala eest suur tüli, kui pinnale kerkisid kuulujutud, et Britney on oma meest petnud. Kolmapäeval, 16. augustil andis Britney abikaasa Page Sixi väitel sisse ka lahutuspaberid.