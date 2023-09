„PUUDUTA MIND“ 293. SAADE | Loodusterapeutide ja arstide vaheline koostöö lõpuks võimalik? Külas on tervendaja Helen Haava ja perearst Helen Lasn

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on seekord biodünaamilise hingamise ja trauma vabastuse praktik Helen Haava ja perearst Helen Lasn. Dalai-Laama on öelnud et Igaühel meist, kes me oleme osa seitsmest miljardist selle planeedi elanikust, on õnneliku ühiskonna loomisel oma roll ja vastutus. Õnneliku elu loomine algab iseendast, oma perekonnast ja kogukonnast ning levib sedakaudu üle kogu maailma. Kuldsed sõnad, kas pole, aga kuidas see päriselus võiks toimida? Siit tuleb kahe naise lugu, keda ühendab üks suur unistus – luua toimiv koostöö tervendajate, praktikute ja arstide vahel.

Vaata saadet!