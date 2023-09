„PUUDUTA MIND“ 292. SAADE | Edukate ettevõtete juhi Janika Koch-Mäe eneseohverduse ja läbipõlemise lugu: kuidas ma selja uuesti sirgu ajasin

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on seekord tubli eesti naine. Janika Koch-Mäe on kolme lapse ema, kes otsustas lahku minna, teadmata, kuidas majanduslikult hakkama saab. Töötas mitmetes ettevõtetes ja organisatsioonides juhtivatel kohtadel ning eneseohverduse käigus töötas ennast lõpuks üle. Sai äkki aru, et tema jaoks on tähtsaim asi siin ilmas vabadus ja lõi oma ettevõtte. Hakkas tegema seda, mis lõpuks silma särama pani.

Vaata saadet!