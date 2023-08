SEEBIOOPER ILUSALONGIS: Brigita Anton lahkus öö varjus ühiselt äripinnalt, kuna partner süüdistas teda amoraalses käitumises

Brigita Anton ja Krislin Kuuskemaa olid head sõbrannad kolm ja pool aastat, millest lühikest aega tegutsesid ka äripartneritena. Kõik kiskus kiiva tänavu kevadel, kui Brigita keset ööd oma iluhooldusmasinad kokku korjas ja ühiselt rendipinnalt lahkus. Krislin väidab, et pinged tekkisid seetõttu, et Brigita pakkus salenemisteenuseid abielumeestele, sealhulgas Jan Uuspōllule, kellega tal hiljem suhe oli. Brigita kinnitab, et midagi amoraalset pole olnud. „Kas ma pean oma meesklientidel paluma ankeedi täita, on ta abielus, lahus või lesk, enne kui neid teenindan?“ imestab ta.