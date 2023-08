ÕL VIDEO | EKSKLUSIIVINTERVJUU | Värsked pornotähed Brita ja Chris: septembris kolime hallist Eestist minema, tahame seksivideotesse palme!

„Minule pole porno kunagi pinget pakkunud. Piisavalt hullu inimese kõrval olen aga oma kestast välja tulnud. Ma poleks kunagi arvanud, et ma siin stuudios istun ja seksivärgist räägin,“ tunnistab tõsielustaar Brita Rannametsa (19) kallim Chris (25). Britat aga seevastu ei üllata, et tema intiimsed kehaosad nüüd Pornhubis igale huvilisele tasuta näha on. „Mulle meeldisid sellised asjad juba noorena. Ütlen otse välja, et olen palju pornot vaadanud!“ Mis siis pealtnäha niivõrd erinevaid noori üksteise poole tõmbas ja miks nad koos seksivideoid väntama hakkasid?