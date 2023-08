ARVUSTUS | Enda arvates lahe. „Teismelised ninjakilpkonnad: mutantide möll“ on nagu tagurpidi nokamütsiga vanaisa

„Teismelised ninjakilpkonnad: mutantide möll“ on järgmine täiesti uus ja originaalne lugu, kust pole puudu ka kilpkonnade mutandiks muutumine. Siin pole seoseid ühegi teise varem tehtud versiooniga, mis on veidi väsitav, kuid samas alati värskendav. Ninjakilpkonnade seikluste latt on päris kõrgel, seega Seth Rogeni, Evan Goldbergi ja Jeff Rowe'i töö polnud kergete küllast. Isegi alles hiljuti jooksnud Nickelodeoni seriaal „Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles“, mis lõppes Netflixi filmiga „Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie“ eelmisel aastal, oli äärmiselt lõbus, kuigi meie kangelastel on seal supervõimed.