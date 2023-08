EKSKLUSIIVVIDEOD | ELU NAGU FILMIS: „Gran Turismo“ tõestab, et kui väga tahta, on kõik võimalik. Ženja Fokin kohtus võidusõitja Jann Mardenborough' endaga.

Arvutimängurist professionaalseks rallivõidusõitjaks? See on võimalik, nagu näitab Briti rallisõitja Jann Mardenbourough' lugu, mis nüüd on vormunud Hollywoodi kassahitiks. Hoogne märuli- ja võidusõidufilm tõestisündinud loo ainetel on üks linateostest, mida tasub kõigil lisaks „Barbiele“ ja „Oppenheimerile“ vaadata. Ka õrnema soo esindajatele pakub see piisavalt närvikõdi. Stilist ja suunamudija Ženja Fokin käis Barcelona ringrajal, et kohtuda uskumatu loo peategelasega. Uurisime, mida arvab filmist mootorisporditeemalise multimeediaprojekti Corner 1 üks eestvedajaid Art-Peeter Roosve.