HÜVA NÕU | Hea näide emast, kes oskab lapsele optimistlikku eluhoiakut edasi anda

Martin Seligman, Jane Gillham, Karen Reivich ja Lisa Jaycox kirjutavad oma raamatus „Optimistlik laps“, et pessimism on kalduvus, mida psühholoogid oskavad muuta. Kognitiivne psühholoogia on loonud võimsad võtted, et muuta seda raskesti kohanevat mõtlemisviisi, mis tekib paljudel inimestel, kui nad milleski ebaõnnestuvad. Lapsevanemad saavad neid võtteid oma lastele ise õpetada ja see on kooliealistel lastel osutunud väga tulemuslikuks. Pessimismi optimismiks muutmise võtted on relv, mida kasutada laste immuniseerimisel depressiooni vastu.