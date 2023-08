KUI ARMAS! Egert Milder kinkis tütrele sünnipäevaks laulu: mängisin seda viisi talle esimest korda klaveril, kui ta oli alles paaripäevane

„Võib öelda, et see lugu sündis koos mu tütre Milliga. Mängisin seda viisi talle esimest korda klaveril, kui ta oli paaripäevane. Lugu aga sai lõplikult valmis nüüd, tema 3. sünnipäevaks,“ ütleb Egert. „Laulu videos võtan meie esimesed ühised aastad ka pildis kokku ja jään lootma, et see on selline sünnipäevakink, mis muutub tema jaoks ajaga aina hinnalisemaks.“



Põhjust tähistada on aga veelgi, sest tänavu möödub 5 aastat Egert Milderi esimese soolosingli „Live+Love+Grow“ ilmumisest. Selle puhul annab laulja ja laulukirjutaja erinevates Eesti linnades akustilisi kontserte.