Briti rokkstaari Mick Fleetwoodi restoran hävis metsatulekahjus

Hawail toimuvate metsatulekahjude tagajärjel on hävinud Lahaina linn. Aastakümneid Hawail elanud Fleetwood jäi põlengus ilma ka oma populaarsest restoranist. Muusik sõnas, et olukord kohapeal on katastroofiline ning hukkunuid vähemalt 96.