Näitlemiskarjääriga lõpparve teinud Meghan Markle kaalub teleekraanile naasmist

Skandaalid Meghan Markle’i ümber on lennutanud telesarja „Suits“ taas edetabelite tippu, kus Meghan kehastas aastate eest advokaadibüroos abinõunikku. Kõrgete reitingute tulemusena on Meghanist saanud A-listi näitleja, mis tähendab, et ta võib kaaluda naasmist näitlejakarjääri juurde, vahendab Mirror.