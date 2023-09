IGA KEHA ON KUNSTITEOS! Ajurveedapraktik Aeti mõttemaailm muutus: arvasin, et massöör on kõige jubedam amet maailmas – peab mingeid võõraid inimesi puudutama!

Veidi kunksmoorilik, sooja olemusega, aga särtsakas Aet on õppinud loomaarstiks ja töötas varem veterinaar-hulgimüügifirmades. Ta on loomult vastutulelik, „ei“ ütlemine tuleb tal raskelt. Kuna Aedal meest ega lapsi pole, arvasid tööandjad, et naine võibki kogu aeg tööd teha ja ta põletas end rassides läbi. „Vabal ajal elasin seltsielu, pidasin sõpradega pidusid, jõin veini või õlut – see tundus normaalne ja lõõgastav. Tegelikult oli selline elustiil väga väsitav,“ mõistab ta tagantjärele.