UUS SUHE AVALIK: Kristiina Heinmets tähistab oma 45. sünnipäeva portugallasest kallima embuses: „Õpin elama teistmoodi. Ma ei käi enam mööda miinivälja.“

Olles läbi tulnud keerulisest lahutusest, tunneb Kristiina, et on viimaks taas õnnelik. „Elu tuleb ise ilusaks elada. Jääda kindlaks oma perekonna väärtustele, tunnetada oma sisemust ja astuda iga päev samm minevikust eemale. Mul on siht silme ees, kuidas edasi. Ja mul on siin suurim toetaja Arturi näol,” õhkab sünnipäevalapsest Miss Estonia, kes oli nõus jagama oma erilist tähtpäeva ja uue elu algust Õhtulehe lugejatega.