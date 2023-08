GALERII | SUPERSTAAR ON LAVAL! The Weeknd astus Tallinna lauluväljakule kogunenud fännide ette

Muusikasõprade kauaoodatud päev on käes – The Weeknd annab 12. augustil lauluväljakul suurejoonelise kontserdi. Kuigi artist astub lavale kell 21.30, seisid suurimad austajad järjekorras juba enne väravate avamist kell 16. Väravate avamise hetke jagab oma Instagrami loos ka kuulsus ise – noored tormavad jooksujalu lava suunas, et endale parim koht kindlustada.