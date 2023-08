GALERII JA REPORTAAŽ | VÕIMATULT VÕIMAS! The Weekndi megakontserdilt 140 euroga fännipusa skoorinud mees: „See on elus ühekordne sündmus!“

Kaks 145eurost The Weekndi logoga pusa kaenlas, väljub müügitelgi kaitsva katuse alt äärmiselt rõõmus noor lätlane. „Jah, oleme suhteliselt suured fännid,“ viitab ta endale ja tüdruksõbrale. „Minu jaoks olid need pusad muidugi kallid, aga samas – see on elus ühekordne sündmus! Sõu tuleb kindlasti hämmastav, äge ja suurepärane. Raske on isegi sõnu leida.“ Jah, Kanada popstaari The Weeknd – kodanikunimega Abel Makkonen Tesfaye – sõu tuli täpselt selline nagu lõunanaaber arvas ja veel miljon korda paremgi!