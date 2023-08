CARRIE VS KETLIN: mis ühendab kahe tuntud pruudi pulmapäeva valikuid?

Möödunud nädalal abieluranda sõudnud kostüümikunstnik Ketlin Saaremäe pulmakleit pälvis palju imetlust. Kas staarpruut sai inspiratsiooni „Seksi ja linna“ tegelaskuju Carrie Bradshaw kuulsast pulmakleidist, milles too pidi Mr Bigiga abielluma? Selgub, et Ketlinil ja Sarah Jessica Parkeri kehastatud Carrie'l on palju ühist – seda nii armastuses siniste detailide kui ka Vivienne Westwoodi vastu.