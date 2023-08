GALERII | TARKUSETERAD VIRU FOLGILT: miks jõujuurikas ei jaksa mäetippu ronida? Kuidas rändmuusik Fantuzzi suutis läbida Ironmani ilma trennita?

Kes folgib, see jõuab: reedel alanud Viru Folgil küündisid viimased esinemised öösse välja ja rahvast jätkus sääskede rõõmuks ka metsa vahele Kiigeplatsile. Ometigi kogunes hulk huvilisi laupäeva hommikul juba kella kümne paiku Meremuuseumi juurde, et kuulata matkamehe ja alpinisti Alar Siku jututundi. „Vaene inimene teeb aasta aega tööd ja läheb siis Türki või Egiptusesse. Rikas inimene matkab. See näitab, et tal on aega ja ta saab seda teha, seega tal on kodus ja tööl kõik hästi,“ võrdleb Sikk. „Matkaja tegevus pole piiratud. Tal on hoopis rohkem vabadusi kui Egiptuses. Inimene, kes on vaba, ongi rikas.“