HEAD AEGA, EESTI! Telenägu ja raadiohääl Liis Lusmägi kolis perega Norrasse: „Järgisin oma tütre soovi. Mõlemad lapsed on uue eluetapi eel väga elevil!“

„Soov minna pikemalt välismaale elama on minus pakitsenud aastaid. Tegelikult tahtsin juba ülikooli minna välismaale, aga plaanid muutusid, läksin ikkagi Eestis õppima ning siis tulid juba karjäär, pere ja lapsed ning nõnda on see vinduma jäänud. Kuniks nüüd tundsin, et see hetk on käes. Kui me seda seiklust nüüd ka ei teeks, jääks see mulle hinge kripeldama. Ma ei taha olla see naine, kes kunagi vaatab elule tagasi ja mõtleb: ahhh, miks ma küll ei teinud seda või toda,” arutleb Liis.