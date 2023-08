KUMMITAB! „Mulle tundub, et keegi või miski on meie majas ja jälgib meid. Aga mina teda ei näe ega saa aru, mis nähtusega on tegu.“

Naine lisab, et tegelikult ei ole tema ainuke, kes majas end kummaliselt tunneb. „Kui ma siin veel külalistemaja pidasin, käis meil üks naine koristamas ja aknaid pesemas. Ta on keskmisest tundlikum ja tema arusaama kohaselt on siin üks vanem meesterahvas. See mees pidavat olema ohutu, aga võtma energiat, ehkki ma ise ekstra väsimust ei tunne,“ räägib ta. „Huvitav on veel see, et eelmine omanik ütles, et see maja mehi ei armasta. Aga toona ma ei pööranud sellele tähelepanu.“