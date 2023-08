Mr Bigi osatäitja vägistamissüüdistustest: "Jah, ma petsin oma naist, aga see pole kuritegu."

„Seksi ja linna“ staar Chris Noth (68) on andnud esimese intervjuu pärast 2021. aasta detsembris lahvatanud seksiskandaali, kus kaks naist süüdistasid teda seksuaalses kuritarvitamises. „Ma petsin oma naist ja see on tema jaoks rusuv ja ma ei jäta endast head muljet,“ ütleb Mr Bigi osatäitja. „Aga kuritegu see pole.“