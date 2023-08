PANNKOOGID VAARIKAMOOSI JA SPROTTIDEGA? Admiral Bellingshauseni pardal hoiab kokk kodust joont, kuid üllatusi jagub ikkagi

Sprotid ja vaarikamoos – omapärane duo, mille pannkoogi vahele keerutamine ei ole kuigi levinud. Tänavu jaanipäeva eel Arktika ekspeditsiooni alustanud Admiral Bellingshauseni pardal on see aga pootsman Maris Pruuli eestvedamisel saanud nii-öelda firmaroaks. Ega kõik toidud pole nii ekstsentrilised kui see soolase ja magusa kombo, laevakokk hoiab ikka kodumaist joont, et seal kaugel külmades vetes koduigatsust natukenegi leevendada.