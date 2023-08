NUTAD JA KUULAD! Kuidas ma panin oma lapsed dinosauruseid fännama

Pärast Depeche Mode'i kontserti tehtud sotsiaalmeediapostitust sain kolleegidelt veidra palve – kirjuta, kuidas on võimalik, et tütar kuulab sama bändi mis isagi ja kingib veel kontserdipiletigi. Ah et kuidas ma seda tegin? Vastus: terrori ja ajupesuga! 2023. aastal võiks mu lastekaitsesse kaevata!