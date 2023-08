Urmas Viilma: „Oma töölaua teen lahkudes alati korda, et keegi ei peaks minu järelt koristama, kui ma enam ise ei naase.“

Võtame istet Viilmade Muhu paradiisis, katusega kaetud terrassil. Väljas kallab ja välgutab vaheldumisi kuuma päikesega – tänavune suveilm. Urmase kaasa Egle serveerib puidust laastudel Michelini tärni väärilisi suupisteid ja käsitööjäätist. Pärast söögipalvet ja külaliste õnnistamist hakkab Urmas reastama oma elu aabitsat. Ta ei ole fatalist, aga leiab, et 50. eluaasta künnisel on nii palju saavutanud ja teha jõudnud küll, et üha raskem on endale uusi väljakutseid mõelda.