Kas teatristaaride Velvo ja Natali Väli teed läksid lahku?

Natali ei lükka ümber infot lahkuminekust, vaid ohkab sügavalt ja ütleb: „Sel teemal ma ei soovi rääkida.“ Ta tuli enda sõnul just teraapiast ja on kiirustamas tööle - Natali tegutseb edasi vabakutselise näitlejana. Velvo jääb samuti napisõnaliseks, öeldes, et seda teemat ta ei kommenteeri.