ARVUSTUS | PIHTIMUS VÕI PUHAS SULINDUS? Brigitte Susanne Hundi vestlusõhtu külalised sattusid segadusse: selline tunne, nagu oleks mind röövitud!

Pole liialdus öelda, et ootused BSH esimesele avalikule esinemisele pärast selle suve suurimat meediatüli endiste koostööpartnerite ja sõpradega olid erakordselt suured. Kõik kohad vestlusõhtule olid välja müüdud juba mitu nädalat enne üritust ja paljud soovijad jäid piletita.

Publikuga suheldes selgub, et mõned neist ei pidanud paljuks vaeva sõita teistest linnadest spetsiaalselt kohale selleks, et staari taassündi oma silmaga kaeda. Kuidas suutis bravuuritar säilitada oma jälgijate lojaalsuse pärast niivõrd masendavat ja ebaeetilist draamat? Kas tegu on BSH erakordse turundusoskusega või meie primitiivse tsirkusevajaduse rahuldamisega? Ilmneb, et natuke nii seda kui ka teist, nagu elus ikka.