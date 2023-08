ÕL VIDEO JA GALERII | ELURÕÕMU ETALON! 80aastane proua retropeo esireast: „Tantsin ka kodus üksipäi!“

„Ma ei tea, ta lihtsalt meeldib ja midagi teha ei ole,“ kirjeldab 80aastane vihmakeebi sisse pugenud piduline neljapäeva õhtul We Love The 90s festivalil esireas seistes sügavaid tundeid DJ Aligatori vastu. Kuid õnnelikke inimesi on siin kontserdil veelgi. Üks noorem naine hüppab fännitsoonis kui batuudi peal. Tal on kaelapidi peos noolemängust võidetud valge pehme part, mis ilmselt pärast säärast raputamist öösel kodus ellu ärkab ja kuldmune munema hakkab.