Igor Mang jätab tervise tõttu tänavu Paide arvamusfestivalile minemata

11.-12. augustil toimub Paides taas arvamusfestival. See on Igor Mangi jaoks olnud alati üks suve tähtsamaid sündmusi, ehkki teda pole festivalil iga kord just soojalt vastu võetud. Ülemöödunud aastal ei lastud tähetarka festivaliväravast sissegi – põhjusel, et astroloogil puudus vaktsineerimispass. Mullu aga leidis ürituse turvameeskond, et Mang räägib liiga kõvasti ning tal paluti lahkuda.