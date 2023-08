IMELINE LUGU: kahe tupe ja kahe emakaga naine sünnitas beebi

Adel Vargal diagnoositi 28 aasta vanuselt Herlyn-Werner-Wunderlichi sündroom - äärmiselt haruldane haigus, mis tihtipeale võib suurendada endometrioosi ja viljatuse ohtu. Adelil on eluaeg olnud üks neer, kaks emakat, kaks emakakaela, üks harilik tupp ja teine nn pime tupp, mis tähendab, et tupekanal on väga lühike.