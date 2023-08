VIDEOREPORTAAŽ | „Mida kõike ma ei annaks, et seda väravat ees ei oleks!“ ehk Nelja legendi hitisajul ei hoidnud rahvast miski tagasi

Pärast tormihoiatust on tallinlasi kimbutamas ka hitihoiatuste neljapäevane maraton, millele annavad avapaugu neli legendi: Koit Toome, Terminaator, 2 Quick Start ja Smilers. „Kallis publik, me ei tahtnud nii. Meil on tõsiselt kahju, et nii läks,“ vabandab Terminaatori solist Jaagup Kreem, silmitsedes nukralt fännitsooni ja ülejäänud publikut eraldavat väravat.