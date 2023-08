HÜVA NÕU | Kuidas näokortse loomulikul viisil vähendada?

Näokortsud on naha vananemisprotsessi loomulik osa. Kuidas nendega võidelda – kas valida näojooga, kirurgilised protseduurid või täitesüstid, on näojooga treeneri Mai-Liis Kivistiku sõnul isiklik otsus, mis põhineb inimese enda eelistustel ja eesmärkidel. Küll aga pakub näojooga mitteinvasiivset, holistilist ja taskukohast lähenemist naha välimuse ja lihastoonuse parandamiseks. See rõhutab loomulikku välimust, sinu kontrolli ja pikaajalisi püsivaid eeliseid, toetades samal ajal üldist heaolu. Kirurgilised protseduurid ja täitesüstid pakuvad kiireid tulemusi, kuid võivad olla kulukad ja kaasneda võimalike terviseriskidega. Aga miks üldse kortsud tekivad - ühel vähem ja mõnel teisel rohkem?