Pihlakodu direktriss Merike Merirand: Ita ei virisenud kunagi, oli pigem vaikne ja tagasihoidlik

Ita Ever veetis oma elu viimased aastad alates 2020. aasta juulist, mil ta taastus insuldist, Nõmme Pihlakodus. Et Eesti teatri grand old lady tervis kevadel järsult halvenes, viidi ta Meriranna sõnul üle Tabasalu Pihlakodusse, kus on tagatud ööpäevaringne õendusabi. „Seal Ita lahkus siit ilmast vaikselt, kuid meie südametest ei lahku ta kunagi,” nendib Merirand ja avaldab ka Pihlakodu poolt sügavat kaastunnet nii Everi lähedastele kui ka kõikidele tema kolleegidele ja austajatele.