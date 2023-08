TULE VAATAMA! Andekad kunstnikud kaunistasid Pakendikeskuse tuletõkkeseinad omanäoliste grafititega

Mõned usuvad, et kunst päästab maailma. Teistele kõlab see väljend üsna triviaalselt. Absoluutse kindlusega võib aga öelda, et kunst on võimeline kokku tooma ja ühendama väga erinevaid inimesi. Rohkem kui sada algajat ja kogenud kunstnikku töötasid väsimatult kolm nädalat, et põlengu tõttu kahjustada saanud Pakendikeskus ainulaadseks kunstiteoseks muuta.