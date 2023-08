ITA JA MUUSIKA | „Muusika paneb mu mõtted elama ja aitab kujundada rolli.”

„Mind väga palju aitab muusika,“ on Ita Ever avaldanud. Õhtuti, kui maja oli vaikne, pani ta sageli string-muusika mängima. „Olen võimeline sel hetkel, kuidas seda öeldakse kõlavalt – töötama rolliga. Need on need hetked, kus ma mõtlen oma rollist, sellest inimesest, keda ma pean hakkama kujundama.“