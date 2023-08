ITA JA TEMA MEHED | „Ah, räägime parem millestki põnevamast! Räägime armastusest!“

„Tuleb tunnistada, et mehed on olnud mu suurim nõrkus,“ on Ita Ever avaldanud. On olnud palju kergeid armumisi ja sümpaatiaid nii elus kui ka laval, mis aga millekski tõsisemaks ei kujunenud. Neli meest, igaüks omal moel, on aga tema elus nii märgilist rolli mänginud, et neil on oma koht ka Ita Everi elulooraamatutes.